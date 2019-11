Ore 10.00 - Su disposizione del magistrato di turno i corpi dei due giovani sono stati trasferiti all'obitorio di Termoli. In giornata dovrebbe arrivare il nullaosta per il rientro a Vasto.

Ore 8.16 - Il traffico in direzione Sud è bloccato dalla rotonda tra San Salvo Marina e Montenero di Bisaccia.

Ore 7.20 - L'auto stava facendo ritorno in città quando ha perso il controllo per ragioni al vaglio degli inquirenti finendo prima fuori strada e poi venendo trafitta dal guard rail. Nel violentissimo impatto hanno perso la vita Andrea Marinelli, 22 anni, e Domenico Castrignanò, 21 anni, che erano seduti nei posti sul lato destro della vettura. Ricoverati negli ospedali di Vasto e Termoli gli altri due giovani, il guidatore e il ragazzo che viaggiava dietro di lui.

Ore 7 - Sono in corso le operazioni di recupero dei corpi, da poco la gru dei vigili del fuoco è stata spostata dal luogo dell'incidente dopo la rimozione del guard rail.

Ore 5.40 - È un sabato notte drammatico quello appena passato: poco prima delle 4 del mattino due ragazzi intorno alla ventina d'anni hanno perso la vita in un incidente sulla Statale 16 al confine tra Petacciato e Montenero di Bisaccia mentre viaggiavano in direzione Vasto. Dalle primissime informazioni che si apprendono, pare che l'auto, una Fiat Panda, ha perso il controllo schiantandosi contro un guard rail che ha tagliato la carrozzeria. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Per due giovani non c'è stato nulla da fare, feriti gli altri due occupanti del veicolo, uno ricoverato al "San Timoteo" di Termoli, l'altro al "San Pio" di Vasto.

Sul posto i vigili del fuoco di Vasto e Termoli, le ambulanze del 118 e della Misericordia e i carabinieri, presente anche il maggiore della Compagnia di Vasto, Giancarlo Vitiello. Le forze dell'ordine stanno regolando il traffico in entrambe le direzioni.

