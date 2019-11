Un 59enne della provincia di Bologna è stato trasportato in eliambulanza a Chieti dopo aver accusato un malore mentre si trovava a Punta Penna. Secondo le prime informazioni l'uomo si trovava in acqua al momento del malore ed ha ingerito una gran quantità di acqua prima di essere tratto in salvo da alcuni bagnanti.

Dopo i primi soccorsi e l'arrivo dell'ambulanza del 118 i sanitari hanno disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Chieti. Sul posto anche gli uomini della Guardia Costiera di Vasto e della polizia di Stato. Il turista emiliano è stato ricoverato in codice rosso ma non è in pericolo di vita.