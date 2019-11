Due giovani strappati alla vita negli anni più belli. Anni in cui stavano costruendo il loro futuro con una certezza in tasca: la profonda amicizia tra di loro. Andrea Marinelli, 22 anni compiuti da poco, e Domenico Castrignanò, che gli stessi anni li avrebbe compiuti a dicembre, sono morti nel tragico incidente avvenuto questa notte sulla statale 16, al confine tra Abruzzo e Molise [LEGGI].

Stavano tornando a casa insieme a due amici dopo una serata trascorsa insieme. Mentre percorrevano il rettilineo della statale 16 la perdita di controllo dell'auto per circostanze che le indagini dei carabinieri dovranno chiarire. Per Andrea e Domenico non c'è stato nulla da fare, gli altri due ragazzi sono stati trasportati negli ospedali di Vasto e Termoli.

Sin dalle prime luci dell'alba si è diffusa la notizia della loro morte, gettando nello sconforto parenti ed amici. Sono i tanti messaggi dedicati ad Andrea e Domenico che ne raccontano sorrisi, passioni, sogni ed emozioni di una vita terminata maledettamente troppo presto. È il dolore di un'intera città e non solo. Parole commosse per la loro prematura scomparsa e di cordoglio per le loro famiglie, straziate da questo terribile avvenimento. Tanti messaggi dal mondo del calcio, vista la militanza di Andrea Marinelli tra Virtus Cupello, Vasto Marina e Vastese Beach Soccer. Tanti messaggi anche da parte dei militari dell'Arma dei carabinieri, che si stringono ad Antonio, papà di Domenico Castrignanò, comandante della stazione di Vasto.

Ora c'è attesa per conoscere la data dei funerali in cui saranno in tantissimi a dare l'ultimo saluto ad Andrea e Domenico.

In queste ore anche alcuni locali della zona hanno annullato gli eventi previsti per questa sera. Cancellati gli appuntamenti presso il Lido Sabbiadoro di Vasto Marina, Da Mimì di Vasto Marina, Calypso di Petacciato.