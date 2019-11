Un mese fa perdeva la vita Giuseppe Crisci. Il 41enne vigile del fuoco di Vasto è morto il 18 giugno scorso in un incidente stradale.

A distanza di trenta giorni, i familiari e le tante persone che l'hanno amato e continueranno per sempre ad amarlo vogliono dedicargli una messa.

La celebrazione eucaristica si svolgerà domani, lunedì 18 luglio, alle 19, nella chiesa di San Paolo Apostolo. Un momento di preghiera e di raccoglimento voluto dai congiunti per ricordarlo e per tenere vivo un legame che non si spezzerà mai.