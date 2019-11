Troppo stretti i tempi per il bando di assegnazione di tre postazioni temporanee di piccolo ristoro a Punta Penna (qui l'articolo) per la consigliera comunale di Unione per Vasto, Alessandra Cappa, che sulla questione ha presentato la seguente interrogazione:

"Premesso che, con avviso pubblicato l’8 luglio 2016, a firma del dirigente del III settore Arch. Lino D’Annunzio, codesto Ente dava corso alla procedura per l’assegnazione di 3 postazioni temporanee di piccolo ristoro in località Punta Penna, che all’uopo veniva fissato quale termine iniziale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando il giorno 11 luglio 2016 e quale termine finale il successivo 18 luglio, che a causa del termine previsto, di soli sette giorni, codesta amministrazione non ha garantito l’effettiva partecipazione di tutti coloro che hanno titolo a presentare la relativa domanda, che, peraltro, in relazione alla esatta individuazione delle aree su cui dovrebbero essere installati i suddetti punti di ristoro, è il caso che codesta amministrazione verifichi la proprietà delle aree individuate anche al fine di evitare all’Ente possibili e dispendiosi contenziosi con eventuali proprietari delle medesime aree, tutto ciò premesso, si chiede agli organi in indirizzo se intendano procedere con urgenza alla proroga dei termini di presentazione delle domande, al fine di consentire la partecipazione degli aventi diritto e se abbiano intenzione di procedere, attraverso i competenti Uffici comunali, alla verifica della effettiva proprietà delle aree individuate".