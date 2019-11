Stava percorrendo via Trave, a Vasto, quando la sua auto ha perso aderenza con l'asfalto ed è andata fuori strada, ribaltandosi.

E' stata trasportata all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto J.C., la ventiseienne rimasta ferita nell'incidente avvenuto stamani lungo la strada-scorciatoia costruita sei anni fa per collegare velocemente la provinciale Istonia alla statale 16.

E' accaduto attorno alle 11,30. A bordo della sua Rexton, la ragazza viaggiava in discesa in discesa quando, per cause in corso d'accertamento, l'auto è uscita di strada all'altezza di una curva ed e finita sottosopra nella cunetta laterale.

I soccorsi le sono stati prestati da vigili del fuoco, polizia e agenti municipali. L'automobilista è stata estratta dalla parte posteriore della vettura e adagiata sull'ambulanza del 118, che l'ha condotta nella struttura ospedaliera di via San Camillo de Lellis, dove è ora ricoverata. Ai soccorritori le sue condizioni sono apparse non gravi, nonostante diverse contusioni e la sospetta frattura di un braccio.

Sul posto anche la protezione civile.