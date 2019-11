Nel gran premio di Germania Andrea Iannone partirà dalla nona casella in griglia. Iannone, dopo un buon avvio di weekend sul circuito del Sachsenring, è stato penalizzato da una scivolata alla curva 1 durante la Q2. Qualifiche da completare con la Ducati Desmosedici Gp di riserva cercando di recuperare posizioni in griglia. Allo scadere del tempo il pilota vastese aveva fatto segnare il nono tempo in pista, 1'21''890, piazzandosi così in terza fila. Marquez, con cui Iannone ha avuto un confronto ravvicinato in pista, ha ottenuto la pole position, davanti a Barbera e Rossi. Quello di domani sarà un Gp di Germania condizionato dall'incertezza meteo visto che le previsioni parlano di peggioramenti nella notte. Una gara tutta da vivere in cui Iannone dovrà partire bene per giocarsi le sue chance con i migliori piloti.

La griglia di partenza. Marquez, Barbera, Rossi, Petrucci, P.Espargaro, Vinales, Dovizioso, A.Espargaro, Iannone, Pedrosa, Lorenzo, Hernandez, Crutchlow, Smith, Redding, Miller, Bradl, Laverty, Bautista, Baz, Rabat.