Si lavora senza sosta dalle parti dell’Aragona per programmare la prossima stagione. Mentre l’attenzione è focalizzata sul calciomercato, arrivano notizie anche riguardo il settore giovanile della Vastese Calcio per l’assegnazione della panchina della juniores nazionale. Ad aggiudicarsela è Roberto Cesario come comunicato dalla stessa società questo pomeriggio: “Questa mattina i dirigenti responsabili del settore giovanile della Vastese, Pino Travaglini e Lino Giangiacomo, hanno scelto l’allenatore della squadra juniores che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato. Sarà l’esperto Roberto Cesario, l’anno scorso alla guida del Vasto Marina nel campionato di promozione girone B”.

“Roberto è un tecnico che predilige allenare i ragazzi ai quali riesci a trasmettere i giusti valori dello sport- si legge ancora nella nota- oltre che i sani principi: un vero educatore quindi. A questo, però, va aggiunta una grande professionalità e capacità tecniche da sempre riconosciutegli dal mondo del calcio. La squadra, invece, è in fase di allestimento e nei prossimi giorni ci sarà uno stage per selezionare altri ragazzi. In questo si sta dando un gran da fare il direttore Aldo Franceschini. L’obiettivo è quello di avere una squadra interessante con giovani pronti, nel caso ci fosse bisogno, anche per la prima squadra. Nei prossimi giorni i due mister, Colavitto e Cesario, inizieranno a dettare le linee strategiche da seguire”. Tra nove giorni la prima squadra ed il suo staff partirà in ritiro a Castelmauro dove rimarrà fino al 5 agosto.