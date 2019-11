"Abbiamo chiesto al presidente D’Alfonso e all’assessore competente come sia possibile che un lavoro completato solo 7 mesi fa presenti già degli evidenti difetti che peraltro mettono a rischio la sicurezza di quanti percorrono quel tratto strada, soprattutto in questo periodo dove il traffico veicolare nell'area è amplificato dal periodo estivo". Lo annuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi, in relazione alle condizioni di un tratto della statale 650 Trignina (qui l'articolo).

"Abbiamo inoltre chiesto - aggiunge Smargiassi - di conoscere i tempi in cui si provvederà a mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dai problemi evidenziati, visto che lo stesso risulta essere particolarmente pericoloso essendo in piena curva. L’intervento della regione sulla viabilità deve essere repentino, abbiamo già assistito a tragedie in cui l’incuranza della classe politica ha giocato un ruolo determinante, non si può sempre intervenire dopo, bisogna attivarsi subito".