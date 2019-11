Ore 11,05 - Visto il cedimento verificatosi al centro della stretta carreggiata, disposta la chiusura al traffico di via Teramo.

Allerta fino a stasera - Il terreno ha ceduto in via Cupello, una traversa di corso Mazzini. Stiamo andando lì per verificare cosa è accaduto e intervenire", dice Eustachio Frangione, responsabile della Protezione civile di Vasto. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo.

Secondo giorno di allerta meteo sulla costa abruzzese. Le prime 24 ore sono filate via lisce. Poche le emergenze, nessuna grave. "Abbiamo le idrovore in azione in alcuni garage di Vasato Marina e in un paio di Vasto città. Un albero si è spezzato ai margini dell'Istonia", la strada provinciale che collega Vasto alta alla riviera. L'area, che si trova all'altezza dell'incrocio con la strada che conduce agli impianti sportivi del Parco delle Lame, è stata interdetta.

"I livelli delle reti sotterranee e dei corsi d'acqua della zona sono rimasti sotto controllo anche nella notte. I sottopassi vengono monitorati ogni ora. Fino a questo momento, non ci sono emergenze".