Da lunedì 18 luglio sarà in funzione presso l'unità operativa di Neurologia del San Pio di Vasto la stroke unit. Sarà così possibile intervenire in tempi rapidi (cosa fondamentale) nel praticare la trombolisi dell'ictus ischemico acuto nei tempi che permettono di salvare la vita di una persona e di evitare conseguenze permanenti in seguito ad un ictus. Con l'apertura della stanza dedicata alla stroke unit, che avrà tre posti letto, l'ospedale di Vasto recupera così un gap nei confronti degli altri presidi sanitari della provincia, permettendo così ai cittadini del territorio di avere risposte rapidi in caso di ictus. La stroke unit è un altro tassello dell'offerta del reparto di Neurologia, che si avvale di un'equipe di primo livello guidata dal primario Pasqualino Litterio con i medici Mafalda Cipulli, Stefano Viola, Maria Pia Buongarzone e Luisa Fiorelli, la caposala Ilde Marcolongo, 14 infermieri e 5 ausiliari.

Siamo andati a visitare la nuova stroke unit con il dottor Litterio che ce ne ha illustrato le funzioni, oltre a fornirci un quadro completo delle attività del reparto e indicare gli sviluppi futuri per una sanità al servizio dei cittadini.