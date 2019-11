"Per le avverse condizioni metereologiche le manifestazioni programmate a Vasto per questo fine settimana sono state rinviate". Lo annuncia una nota dell'ufficio stampa del Comune.

Scendendo nello specifico, i fuochi pirotecnici in programma a Vasto Marina domani sera sono rinviati a data da destinarsi. La Notte delle Lanterne, programmata per domani sera, sempre a Vasto Marina, in zona pontile, è stata rinviata a domenica 24 luglio.

Rinvio di sole 24 ore, invece, per gli spettacoli musicali Hip hop Session: in programma a Vasto Marina per la giornata di domani, si terranno domenica, dalla mattina alla sera".

Rimandata al 3 settembre la manifestazione Bambini in festa, che si sarebbe dovuta tenere oggi.