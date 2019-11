Lo sblocco delle delibere della Asl provinciale, con conseguente pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dalla Fondazione Mileno di Vasto e degli stipendi dei 250 lavoratori, che non hanno ancora ricevuto neanche la tredicesima.

E' quanto hanno promesso l'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, e il direttore generale dell'azienda sanitaria di Lanciano-Vasto-Chieti, Pasquale Flacco, ai rappresentatni dei lavoratori.

Daniele Leone e Venanzio Tilli della Cgil avevano chiesto un incontro urgente a Paolucci, Flacco, al sindaco di Vasto, Francesco Menna, e alla dirigenza della Fondazione. Il confronto si è svolto ieri a Pescara, nella sede dell'Assessorato regionale alla Sanità.

I sindacalisti commentano positivamente le aperture dei vertici della Asl: "Il dottor Flacco, il dottor Galassi e la dottoressa Di Pietro, dopo l'intervento di Paolucci, a cui va il nostro vivo ringraziamento, si sono impegnati pubblicamente e da subito a rivedere le loro posizioni e lavorare da subito per superare le incomprensioni e prepare le delibere che possono pemettere al direttore generale della Fondazione, padre Franco Berti, di ricevere le somme dovute e pagare gli stipendi".

Nello specifico, "Flacco si è impegnato a risolvere, una volta per tutte, il contezioso che si trascina da anni per il centro pschiatrico Azzurra di Vasto, di proprietà della Fondazione MIleno. Inoltre, l'assessore alla Sanità ha spiegato come a breve si potrà risolvere definitivamente il contezioso sull'articolo 14.

L’incontro dobbiamo dire che è stato tecnico burocratico e molto animato. Da, una parte le ragioni della Fondazione rappresentate e rivendicate da padre Franco Berti, dal dottor Nardizzi e dall'avvocato Di Risio con cifre e dati. Dall'altra dalle ragioni della Asl e, nel mezzo, noi lavoratori, che da anni viviamo un dramma e da mesi siamo senza stipendio. In tutti quei dati, cifre, setting, leggi, delibere, in pochi si sono accorti che ci siamo noi lavoratori, che non riusciamo a pagare le bollette, che non sappiamo come pagare l'assicurazione della macchina, fare la spesa per mangiare e come pagare le rate del mutuo.

Abbiamo ricordato ai tecnici che da due anni, anche se non riceviamo gli stipendi con regolarità, la struttura continua a funzionare ed erogare prestazioni regolarmente e questo grazie all’impegno dei dipendenti che, nonostante siano senza salario da mesi, continuano regolarmente a recarsi al lavoro tutti i giorni e lo fanno con grande professionalità, umiltà e amore verso i pazienti. Tutto questo accade nel silenzio e nell’indifferenza dei tecnici e dei burocrati.

Paolucci ha saputo ascoltare in silenzio le ragioni dell’amministrazione della Fondazione e quelle della Asl e dei lavoratori e, alla fine, ha chiesto a tutti di fare le loro proposte, riuscendo a trovare una soluzione che soddisfa tutti: ha proposto che vengano erogate al più presto all'amministrazione del San Francesco le somme vantate, il 15% del fatturato 2015 e pagate le fatture delle prestazioni in setting relative ai mesi di maggio e giugno 2016.

Ha chiesto all'Asl di anticipare una parte di risorse su eventuali prestazioni ritenute fuori setting, ma soprattutto ha chiesto che vengano erogate le somme ferme da anni per la pschiatria del Centro Azzura di Vasto Marina.

Come delegati aziendali della Cgil, abbiamo chiesto al manager Flacco, al dottor Galasso, alla dottoressa Di Pietro e all'assessore Paolucci un ulteriore sforzo per cercare di reperire altre risorse necessarie e utili per pagare al più presto e prima di agosto gli stipendi arretrati ai lavoratori della Fondazione Mileno".