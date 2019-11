Per il nono anno torna l'appuntamento a San Salvo Marina con la "Festa del gelato al cioccolato". Una giornata che i coniugi Occhionero, proprietari della gelateria "Ai 3 scalini", dedicano al loro Luigi, prematuramente morto nel crollo della scuola elementare a San Giuliani di Puglia nel 2002. Da nove anni il 16 luglio, giorno del compleanno di Luigi, è per loro dedicato alla solidarietà. Tutto l'incasso della giornata viene devoluto all'associazione Vita e Solidarietà Onlus, che si occupa di progetti per i bambini del Congo.

Sarà così anche in questo sabato 16 luglio 2016, a partire dalle 21.30, quando la creatività di Michele Occhionero realizzerà decine di gusti di gelato diversi a base di cioccolato, dai "classici" a quelli più estrosi, per una giornata dalle tante emozioni. Alla Festa del gelato al cioccolato parteciperanno anche l'intagliatore di frutta Dino Cieri e l'orchestra della scuola media S.D'Acquisto di San Salvo diretta dal maestro Fausto Esposito. Tutto l'incasso della giornata servirà per sostenere l'apertura del nuovo reparto di Pediatria del Dispensario di Mpasa, in Congo.