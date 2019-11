Lo scorso 13 luglio ha segnato l’esordio musicale, in qualità di solista, del giovanissimo trombonista sansalvese Antonio Gizzi, in occasione del IX Festival Musicale Spazi Sonori di San Vito Chietino.

All’interno del concerto per trombone e organo del duo Caterina/Fragassi, nella Chiesa Santa Maria Delle Grazie di Sant’Apollinare, il musicista sansalvese ha avuto l’opportunità di eseguire la Sonata Quarta in sol minore per trombone e organo di Benedetto Marcello, accompagnato all’organo dal maestro Lorenzo Fragassi. Un brano scritto originariamente per violoncello, ma brillantemente eseguito al trombone da Gizzi che ha ricevuto calorosi applausi da parte del numeroso e attento pubblico presente.

Inoltre nella scorsa primavera, il trombonista ha conseguito il primo premio assoluto nella categoria solisti nel IV Concorso Musicale "A. Legrottaglie" di Ostuni, al quale ha partecipato in qualità di alunno del Liceo Musicale "Mattioli" di Vasto, eseguendo la Sonata Prima in Fa Maggiore di Benedetto Marcello. Due importanti traguardi che sono di buon augurio per la nascente carriera di questo giovane talento del nostro territorio.