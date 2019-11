Le nuove fioriere che chiudono al traffico veicolare via Naumachia non devono essere piaciute a chi, a meno di 24 ore dal loro posizionamento, ha deciso di cominciare a rimuoverle, come testrimoniano le foto scattate stamani sulla stradina che collega viale D'Annunzio con piazza Rossetti, nel centro storico di Vasto.

Visto che gli attuali vasi-dissuasori possono essere spostati con facilità, si pensa a una soluzione definitiva: "A livello di arredo urbano - dice l'assessore ai Servizi, Luigi Marcello - stiamo valutando anche la possibilità di pavimentare l'intera strada con il chiaro intento di renderla più fruibile".