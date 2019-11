"Serviva un primo bilancio per capire come stava procedendo la raccolta differenziata a Vasto Marina", così Davide Fanelli, dell'Area Tecnica della Pulchra Ambiente presentando l'incontro di oggi in Comune. "Solo per quanto riguarda Vasto Marina, il 75% dei rifiuti prodotti è stato sottratto a conferimento in discarica e avviato a recupero. Un dato che ha portato il Comune a raggiungere la soglia complessiva del 60% di raccolta differenziata".

Presenti all'incontro in Comune, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, il vice sindaco e assessore all'ambiente Paola Cianci, l'amministratore delegato della Pulchra Paola Vitelli e il dirigente del Settore, Michele D'Annunzio. "Da oggi - ha spiegato Fanelli - entrano in esercizio i due ecopunti, uno in piazza Fiume e uno in piazza Vittorio De Sica, presidiati da operatori ecologici a servizio dei non residenti che dovendo lasciare la città non possono seguire il normale calendario della differenziata. Attivati anche lo spazzamento pomeridiano di strade e piazze e ulteriori iniziative di sensibilizzazione di "InfoBike", ovvero facilitatori in bicicletta che raggiungono gli utenti a cui vengono illustrati i corretti procedimenti della differenziata. Sono stati già consegnati 3mila kit e gli esercizi commerciali sono stati dotati di contenitori adeguati". Inoltre prosegue l'attività di sensibilizzazione sulle spiagge denominata 'Estate con Capitan Eco', con gli appuntamenti del 23 luglio Da Fernando e al Lido Il Delfino e del 24 luglio ai lidi La Bussola e Romagnoli e con lo spettacolo di educazione ambientale delle 21 presso il lungomare Cordella". Rispetto ad alcuni disservizi segnalati all'avvio, dalla Pulchra hanno assicurato che sono in corso di risoluzione: "Perlopiù - ha spiegato Fanelli - si è trattato di equivoci sulla interpretazione del calendario".

"Questi dati - ha aggiunto in chiusura il vice sindaco e assessore all'Ambiente Paola Cianci - confermano l'impegno dell'amministrazione comunale su questo fronte. In ogni inizio ci sono delle difficoltà, me le stiamo gestendo. Purtroppo continuiamo a fare i conti con l'inciviltà di alcuni e per questo ringrazio la polizia municipale costantemente impegnata su questo fronte. Rimane aperto il ragionamento su sistemi di controllo più intensi da valutare con il nuovo Bilancio".

Infine un accenno alla polemica sui tempi: "In questo periodo - ha spiegato Fanelli - è sorta la discussione sui tempi di avvio della differenziata; alcuni sostengono che l'estate non è il periodo migliore, vista la massiccia presenza di turisti, ma sarebbe stato tecnicamente sbagliato avviarla quando Vasto Marina è deserta; avremmo mandato i nostri facilitatori a bussare a case vuote. Bisogna intercettare gli utenti quando ci sono. Né si poteva avviare la sensibilizzazione e poi, a distanza di mesi, il servizio di raccolta".