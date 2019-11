Cambierà radicalmente la regolamentazione del traffico nel centro di Vasto Marina. Al termine dell'estate l'amministrazione comunale inizierà a lavorare ai cambiamenti che diverranno operativi il prossimo anno

"Stiamo valutando - annuncia il vice sindaco, Paola Cianci - di mettere in atto uno studio di fattibilità su tutta quella che è la viabilità del centro di Vasto Marina, così da essere pronti con largo anticipo in vista della stagione estiva 2017".

"Una decisione condivisa – aggiunge Antonio Del Casale, assessore alla Polizia municipale – come lo saranno quelle che andremo a prendere, in tema di viabilità a Vasto Marina, nei prossimi mesi, quando ci metteremo a lavorare, come ha anticipato la collega Paola Cianci, per una totale rivisitazione di tutta la viabilità a Vasto Marina".