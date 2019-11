Ore 19 - In via Omero un'auto è rimasta con la ruota anteriore sinistra incastrata in un tombino scoperchiato dall'acqua tracimata dalle fogne. E' intervenuta la Protezione civile, che è in azione anche a Vasto Marina con le idrovore in due garage di private abitazioni.

L'allerta - "L'allerta meteo è scattata stanotte e si protrarrà per le prossime 24-36 ore. Stiamo monitorando le zone di Vasto Marina che abitualmente si allagano e i corsi d'acqua", spiega Eustachio Frangione, responsabile della Protezione civile di Vasto. "Al momento non si registrano emergenze".

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che per oggi e domani è prevista un'allerta meteo con codice arancione per rischio idraulico su tutta la regione, anche nel pescarese. Sono previsti vento forte e rovesci a carattere temporalesco, con conseguenti allagamenti e possibili frane e smottamenti. La cittadinanza è invitata alla massima prudenza, soprattutto nelle zone collinari, per rischio frane, in prossimità dei sottopassaggi.

Ai balneatori si chiede di allertare l'utenza, mettere in sicurezza le strutture che possono essere a rischio a causa delle forti raffiche di vento previste e di consentire alla Protezione Civile di effettuare eventuali operazioni di smaltimento delle acque di aree allagate.