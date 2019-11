"Come sicuramente avrebbe fatto piacere a lui...un minuto di musica". Sono le note di un quintetto d'archi, dedicate a Fabrizio Spinelli, ad aprire la serata in cui a San Salvo Marina si è esibita l'orchestra Music Inclusion, formata dai giovani provenienti da Italia, Slovacchia, Spagna e Irlanda per il Festival Alternativo sull'uso sociale delle arti [LEGGI].

Così l'associazione Musica in crescendo e tutti i giovani musicisti hanno voluto ricordare il 27enne musicista sansalvese che ha perso la vita a seguito di una caduta in montagna e di cui oggi, 15 luglio, verranno celebrati i funerali. Sono stati attimi intensi, quelli vissuti nel palazzetto dello sport di San Salvo Marina, mentre le note accompagnavano la proiezione sullo schermo delle "immagini" realizzate attraverso la sand art. Al termine del brano dalla sabbia è venuta fuori la scritta "Ciao Fabrizio", salutata da un lungo e sincero applauso dei presenti.