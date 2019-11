La musica come linguaggio comune per trasmettere tante emozioni. Ieri sera appuntamento a San Salvo marina, in un caldo palazzetto dello sport, per l'orchestra 'Music inclusion', formata dagli oltre 160 ragazzi provenienti da Italia, Spagna, Irlanda e Slovacchia che in questi giorni stanno dando vita al Festival alternativo sull'uso sociale delle Arti, organizzato dall'associazione Musica in crescendo in collaborazione con il Comune di San Salvo e i Comuni della Valle del Trigno. La serata si è aperta con parole e musica [GUARDA] nel ricordo di Fabrizio Spinelli, 27enne musicista sansalvese scomparso due giorni fa a causa di un incidente in montagna. Poi tutti i musicisti hanno preso posto e hanno dato vita ad un emozionante ed applaudito concerto diretto dal maestro Simone Genuini. Domani, 16 luglio, l'orchestra tornerà ad esibirsi nel palazzetto dello sport di San Salvo Marina alle 21.