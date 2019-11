Brillante operazione della Sezione di polizia stradale di Chieti che la notte scorsa ha sgominato una banda dedita ai furti d'auto sul territorio regionale. A seguito di controlli disposti dalla Sezione provinciale ed eseguiti dal comandante del Distaccamento di Lanciano, il sovrintendente capo Renato Menna, con il coordinamento sul posto del dirigente di Sezione, in tre - uno a bordo di un'auto rubata all'aeroporto di Pescara e due su un'auto d'appoggio, sono stati arrestati poco più a sud del casello Val Di Sangro. L'operazione è stata brillantemente conclusa con la collaborazione del personale della Sottosezione autostradale Vasto Sud.

Come ricostruito dal Comando provinciale, intorno alle 4,10 le due auto, una Ford Focus rubata e guidata da Francesco Abate, classe 1991 di Cerignola, e la vettura d'appoggio con a bordo Matteo Reddavide, classe 1989 e Nicola Lionetti, classe 1991, anche loro di Cerignola, sono state avvistate e bloccate dal personale predisposto in una vicina Area di Servizio. L'uomo a bordo dell'auto rubata ha messo in atto un vano tentativo di fuga, cercando di confondersi con i clienti dei locali dell'Autogrill, mentre nelle vicinanze dell'auto è stata ritrovata la centralina modificata, utilizzata per il furto.

"Gli individui in stato di arresto - spiegano dal Comando provinciale - venivano quindi accompagnati presso il Distaccamento di Lanciano per gli atti in attesa del rito direttissimo per furto aggravato in concorso. La direzione delle indagini è stata assunta dalla Procura della Repubblica di Vasto nella persona del sostituto procuratore, la Dott.ssa Medori".

Inoltre, "poco prima il personale in servizio individuava e bloccava una Lancia Musa con alla guida Cracea Ion, nato in Romania nell’anno 1963, e residente a Milano; l’autovettura risultata rubata all’inizio del mese a Verona veniva sequestrata e il conducente denunciato per ricettazione, mentre sono attivamente in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili del furto e dell’occultamento del veicolo affidato al conducente per il trasferimento nelle Puglie, zona che si conferma quale riferimento nazionale per il riciclaggio dei veicoli con capacità ricettive notevolissime. Così nel corso delle prossime settimane, in concomitanza con l’incremento dei volumi di traffico dei vacanzieri, è prevista l’intensificazione dei servizi di prevenzione in ambito autostradale predisposti dal Compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo e dalla Questura di Chieti".