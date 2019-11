Ladri in casa di notte, ma il colpo non riesce. È successo a Montalfano ieri notte intorno alle 3. Ignoti sono entrati in un'abitazione della contrada cupellese da una finestra. Uno degli inquilini dell'appartamento, però, era ancora sveglio e accortosi dei rumori sospetti è sceso a controllare; i ladri vistosi scoperti hanno rapidamente lasciato l'abitazione fuggendo.

Alcuni residenti di Montalfano hanno perlustrato la zona e avvisato i carabinieri di Cupello giunti sul posto, ma i malintenzionati avevano già fatto perdere le proprie tracce. L'invito degli stessi abitanti della contrada, ora, è a prestare la massima attenzione e a segnalare movimenti sospetti.

La speranza è che non si verifichi nuovamente l'ondata di furti notturni che l'estate scorsa colpì diversi comuni del Vastese.