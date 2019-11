Il Partito Democratico di San Salvo scalda i motori in vista delle elezioni amministrative del 2017. Come spiega in una nota: "L'11 luglio, nella sede del circolo, si sono incontrati la segretaria provinciale di Chieti, Chiara Zappalorto, il segretario del circolo locale, Gennaro Luciano, l'assessore alla Sanità e al Bilancio Silvio Paolucci, il consigliere regionale con delega ai Trasporti, Camilllo D'Alessandro, delegati di diversi Comuni della Provincia e numerosi attivisti locali".

A tenere banco in casa centrosinistra è sicuramente l'argomento "coalizione". Alle amministrative 2012 la scissione in due liste – Partito Democratico, sconfitto al primo turno, da una parte e Nuovo centrosinistra dall'altro (SanSalvoDemocratica, Psi, Sel e Italia dei valori) – facilitò la debacle al ballottaggio contro il centrodestra guidato da Tiziana Magnacca.

"Ci impegneremo in un lavoro costante per scrivere il programma e costruire una coalizione su queste idee – ha detto Zappalorto – perché il centrosinistra unito ha dimostrato di essere la vera alternativa di governo. Il nostro primo impegno sarà quello di ritrovare l'unità anche a San Salvo. La Regione Abruzzo sta dedicando al Vastese attenzione massima, dalla sanità alle infrastrutture, senza dimenticare le zone interne. Il Pd è impegnato a tutti i livelli ed è accanto al circolo locale per costruire la squadra migliore e lanciare il progetto di sviluppo concreto".