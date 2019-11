Manca ancora molto all'inizio del campionato ma il Futsal Vasto, società che si fonda sulla positiva esperienza della Vastese Calcio a 5 che da un paio d'anni ha riportato a buoni livelli il calcio a 5 in città, scalda già i motori. I responsabili del settore giovanile hanno organizzato uno stage per i ragazzi nati dal 1998 al 2002 il giorno venerdì 15 luglio 2016 alle ore 18.30 presso i campi della Promo Tennis di Vasto in via Spataro.

"Un’ora e mezza di puro divertimento ed adrenalina su una struttura omologata per disputare campionati regionali, sotto la supervisione del responsabile del settore Giovanile Marco Mileno, ex giocatore di serie A e allenatore con diversi successi nel proprio palmares. E’ necessario per tutti i partecipanti allo stage portare con sé: passione, divertimento evoglia di mettersi in gioco".

Per qualunque informazione telefonare a: Alessandro 347 9043750 - Michael 340 7825655