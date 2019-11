È stato ritrovato dalla polizia municipale un furgone rubato, parcheggiato in via del Porto. Intorno alle 17,30, una pattuglia in servizio di controllo del territorio ha notato in via del Porto un furgone Fiat Scudo considerato sospetto.

Dopo accurati controlli, il mezzo è risultato rubato: "Il proprietario, M.G., - spiega il comandante della polizia municipale, il tenente Giuseppe Del Moro - è stato prontamente avvisato del ritrovamento. Dopo i relativi adempimenti il mezzo verrà restituito al legittimo proprietario".