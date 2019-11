Manca davvero poco a Daniele Di Cicco, 34enne pilota di Monteodorisio, per aggiudicarsi il titolo italiano Supermoto open 2016. La sua passione per le moto (rigorosamente fuoristrada) nasce ormai tanti anni fa. Le prime prove in pista sono state subito convincenti e lo hanno portato ad intraprendere un percorso in continua ascesa a suon di vittorie. La più importante, fino ad oggi, è stata quella del campionato italiano supermotard nel 2014 che, facendo tutti i dovuti scongiuri, sarà bissata il prossimo 27 agosto.

A Latina si svolgerà l'ultima tappa della stagione in cui Daniele Di Cicco, che gareggia con la Honda numero 200 del team Valdemi Moto, si presenta con 300 punti di vantaggio sul secondo. Un bottino consistente da poter amministrare nelle due prove di gara per poter salire sul gradino più alto del podio. Siamo andati ad incontrarlo nell'officina dove prepara le sue moto e quelle dei suoi allievi per farci raccontare come sta vivendo l'avvicinamento all'appuntamento di Latina.