Scade il 18 luglio il termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione di 3 postazioni per "il servizio temporaneo di piccolo ristoro" a Punta Penna, ubicate lungo la strada di accesso alla spiaggia [GUARDA LA MAPPA] sul lato sinistro direzione ovest. L'amministrazione comunale, che ha emanato il bando lo scorso 7 luglio, mette a disposizione 3 postazioni di 20 mq., che potranno essere aperte dalle 9 alle 20 dall'assegnazione al 30 settembre.

Il bando [CLICCA QUI] - Il modulo per presentare la richiesta [CLICCA QUI]

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento, l'avvocato Luca Mastrangelo, al numero 0873.309415 o alla mail l.mastrangelo@comune.vasto.ch.it.