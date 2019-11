Erano crollate tre anni fa. Per oltre mille giorni le vecchie ringhiere del lungomare nord di Vasto Marina sono rimaste abbandonate sul fondale, anche dopo la ristrutturazione della passerella prospiciente il Monumento alla Bagnante, tornata agibile nella primavera del 2015.

Oggi ci ha pensato la Protezione civile di Vasto a rimuovere le balaustre arrugginite. Due adetti si sono immersi e le hanno agganciate al braccio meccanico utilizzato per issarle e accatastarle sul mezzo che le ha trasportate.

"Le vecchie ringhiere - sottolinea Eustachio Frangione, responsabile della Protezione civile di Vasto - costituivano un pericolo per i bagnanti. Su richiesta dell'assessore Luigi Marcello, i nostri volontari hanno rimosso oltre 30 metri di ringhiere arrugginite in alcuni casi incastrate tra di loro tra il plauso dei presenti. Rimossi anche alcuni altri oggetti pericolosi. L'intera operazione durata circa 4 ore con l'intera area chiusa per motivi di sicurezza, ha reso il tratto di spiaggia decisamente più sicuro".