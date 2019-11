Da venerdì isola pedonale serale a Vasto Marina. Il provvedimento è stato approvato oggi dalla Giunta municipale.

Su richiesta dei commercianti, novità rispetto alle ultime due stagioni estive.

L'incontro - Il sindaco, Francesco Menna, il vice sindaco, Paola Cianci, e gli assessori Antonio Del Casale (Polizia municipale), Carlo Della Penna (Turismo) e Gabriele Barisano (Attività produttive) e il comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro, hanno incontrato i componenti il consorzio commerciale Vivere Vasto Marina, presieduto da Massimo Di Lorenzo, e gli operatori turistici della riviera. Commercianti e imprenditori hanno chiesto una chiusura al traffico meno rigida, che consenta agli automobilisti di non dover girare troppo al largo dal centro di Vasto Marina. L'amministrazione Menna ha deciso di accogliere la richiesta.

Le modifiche - L'isola sarà in vigore dal 15 luglio al 28 agosto dalle 20,30 alle 3. Riprendendo in parte un provvedimento già adottato dalla precedente amministrazione nel 2013, la Giunta Menna ha varato un'area pedonale in cui sia possibile anche nelle ore serali e notturne percorrere via Zara (la discesa che costeggia la chiesa di Stella Maris e conduce a viale Dalmazia) e via Marchesani, per poi immettersi, al primo incrocio a sinistra, su viale Dalmazia, di cui, dall'incrocio con via Itaca, sarà possibile percorrere la corsia sud.

La corsia opposta sarà, invece, chiusa a partire dall'intersezione con via Martiri Istriani, come già accade da diversi anni. Come negli scorsi anni, il centro della riviera di sera rimarrà dunque interdetto al traffico veicolare, con l'esclusione dei mezzi in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con capacità motorie limitate o impedite, nonché i veicoli a emissione zero che hanno ingombro e velocità tali da essere assimilati ai velocipedi.