Domenica 17 luglio 2016, nella Sala Convegni dell’Hotel Palace a Vasto Marina, con inizio alle ore 9.45, si svolgerà la cerimonia di Passaggio delle Cariche che governano il Distretto Lions 108 A, tra il Governatore uscente, Franco Sami del Lions Club Forlì Host e il Governatore entrante, Marcello Dassori, del Lions Club Vasto Host.

Il Distretto Lions 108 A è costituito da 86 Club, con circa 3500 soci, che operano nelle Regioni Romagna, Marche, Abruzzo e Molise; questo Distretto sarà diretto per la prima volta, nell’anno sociale 2016-2017, da un Governatore, Marcello Dassori, cittadino di Vasto. Questo evento è motivo di legittimo orgoglio per la Città di Vasto, per il Lions Club Vasto Host costituitosi 57 anni fa, diretto per questo nuovo anno dal neo Presidente Luigi Sabatini, Club che si onora di averlo tra i suoi soci e per tutti i soci degli altri due Club Lions cittadini, Vasto “Adriatica Vittoria Colonna” e Vasto “New Century”.

A seguito di questa cerimonia si insedierà anche il nuovo Gabinetto distrettuale e riceveranno ufficialmente la loro investitura, tutti gli Officer distrettuali che faranno parte dei diversi Comitati operativi preposti ai vari settori delle attività dell’Associazione, per l’anno sociale 2016-2017 che avrà termine il 30 giugno del 2017. Converranno a Vasto per questo evento, tutti i Past Governatori che si sono succeduti negli anni alla guida del Distretto, i neo Presidenti degli 86 Club con una delegazione di soci di ciascun Club, tutti i componenti del nuovo Gabinetto distrettuale, già nominati dal Governatore Dassori e tutti gli Officer incaricati, provenienti da tutto il territorio del Distretto. Sarà presente alla cerimonia il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, che porterà ai Lions convenuti il saluto della Città. Nel pomeriggio, sempre nell’Hotel Palace, seguirà l’insediamento e la prima riunione del nuovo Gabinetto distrettuale.

Raffaele Anniballe

Addetto Stampa L.C. Vasto Host