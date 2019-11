Si chiama Vasto.Con - Politica&Territorio la costituenda associazione promossa da Davide D'Alessandro con "un gruppo di amiche e di amici, sollecitati da tante persone che hanno vissuto l’ultimo voto amministrativo come qualcosa di incompiuto". Obiettivo dell'associazione: "Mettere insieme donne e uomini, non tessere. Anche noi vogliamo attivare nuove dinamiche ritenendo chiuso un ciclo e finita un’epoca. Facciamo cose, organizziamo convegni, mettiamo in relazione comunità diverse, portiamo faticosamente il nostro mattone quotidiano per la costruzione di altri ponti, continuando ad alimentare una passione politica che non muore. Abbiamo più volte ripetuto che la politica non vive soltanto dentro le Aule, ma ha la necessità di essere controllata e sollecitata da fuori".

A breve si terrà la presentazione della stessa associazione, in coincidenza con il primo incontro a tema, riguardante il referendum sulla riforma costituzionale: "Ne parleremo con politici e studiosi di primo piano. È uno snodo cruciale per il futuro del nostro Paese. Ogni singolo territorio sarà chiamato ad esprimersi, come Vasto.Con. Ogni singolo territorio dovrà volgere lo sguardo alla politica e ai suoi atti, come Vasto. Con. Un’associazione non è un partito, ma è parte di qualcosa di più vivo e più intenso. Non per cancellare i partiti, ma per rinnovarli, per farli cambiare".