Buone notizie per il Cotir di Vasto e i Centri di Ricerca della Regione Abruzzo, che potranno contare su un finanziamento di 1 milione di euro stanziato dalla Regione Abruzzo durante l'ultimo Consiglio. Ad annunciarlo, il consigliere di Forza Italia, Mauro Febbo, che esprime soddisfazione a riguardo, aggiungendo: "Lo stanziamento di un milione a favore del Crab, Cotir e Crivea non è sicuramente risolutivo, ma rappresenta un segnale concreto nel continuare a credere in questi Centri da sempre fondamentali per il comparto primario". Allo stesso tempo, per Febbo "è indispensabile che l’esecutivo regionale prenda atto che i Centri hanno bisogno ed urgenza della Legge di riforma, già formulata dal sottoscritto e condivisa con i sindacati, per garantire futuro sia alla ricerca sia ai lavoratori".

Come ricorda il consigliere di opposizione, "i tre Centri hanno accumulato un debito di oltre 3,5 milioni di euro e lo stanziamento di 1 milione purtroppo non è la cura. Occorrono decisioni congrue e appropriate come un apposito fondo di rotazione per i tre centri per chiudere i PSR e utilizzare al meglio le risorse UE. Pertanto bisogna essere realisti ed oggi Giunta e Consiglio sono chiamati a risolvere il problema e nel contempo perseguire gli obiettivi della DGR 820/2014 e della altre DGR che riguardano il destino delle società partecipate/controllate. L’Agroalimentare è l'unico settore che cresce, soprattutto al sud e quindi la necessità di investirci"

Da qui la richiesta: "I commissari liquidatori si adoperino affinché l’esecutivo regionale approvi in tempi brevi la riforma del Centro Unico Regionale nel segno di una logica di sistema anche con il mondo universitario dove il settore agricolo, agroalimentare e agroindustriale sia sempre di più forza dell’Abruzzo. Spiace comunque dover constatare la totale latitanza dell'assessore Pepe sulla richiesta di variazione di bilancio per fondi all'Ara, dove si mettono in discussione ben 2200 aziende zootecniche e l'intero comparto".