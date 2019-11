Continuano i controlli della polizia municipale in materia di commercio abusivo sul litorale di Vasto e San Salvo. Per quanto riguarda Vasto, polizia municipale e carabinieri hanno fermato due venditori abusivi, uno nei pressi dell’Hotel Holiday e uno vicino il Lido Miramare, a cui sono stati sequestrati abiti da donna, gonfiabili, giochi da mare, attrezzature e carretto in metallo. "Successivamente, - ha spiegato il tenente Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale - nei pressi dell’Hotel Acquario, è stato avvistato un extracomunitario, il quale immediatamente si è dato alla fuga abbandonando la merce (gonfiabili, tavole da surf, palloni, giochi da mare, maschere per il mare, ecc), che è stata posta sotto sequestro", con il supporto logistico del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Controlli anche sulla spiaggia di San Salvo Marina, dal parte della polizia municipale, sotto il coordinamento del comandante Marchioli. Anche in questo caso, in operazione congiunta con i carabinieri della locale stazione, sono stati effettuati nuovi sequestri di oggetti, bigiotteria e mercanzia varia destinati alla vendita illegale sulla spiaggia. "Nel dettaglio - spiegano dal Comune - sono stati sequestrati 20 apparecchi elettronici utilizzabili per la cura dei piedi, 12 cinture, 90 borselli/portafogli, 16 sottopentole, 53 collane, 43 paia di occhiali da sole, 18 foulard, 140 bracciali, 50 anelli, 25 paia di orecchini, 45 teli da mare e 3 tubi d’acqua flessibili. Su disposizione del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, continueranno i controlli per ridurre il fenomeno del commercio abusivo sul litorale di competenza di questo comando della Polizia municipale".