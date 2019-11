È morto dopo una caduta di 30 metri in un canalone sul Gran Sasso. Fabrizio Spinelli, 27enne di San Salvo, non ce l'ha fatta dopo essere scivolato nel pomeriggio di oggi mentre si trovava sul versante teramano della montagna, sul sentiero che da Prati di Tivo porta al rifugio Franchetti.

Sono ancora poche le informazioni su quanto successo. Si sa che il giovane era in compagnia del suo cane all'altezza del passo delle Scalette (in territorio di Pietracamela) quando è caduto.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Ad accorgersene sono stati quattro escursionisti teramani che si sono imbattuti nel cane (poi affidato alla famiglia). In fondo al dirupo c'era il giovane in gravi condizioni. Come riportato da alcuni media della zona, è stato uno di loro, infermiere professionista a prestare i primi soccorsi raggiungendolo sul fondo del canalone.

Un elicottero del soccorso alpino e speleologico del 118 partito da L'Aquila è giunto sul luogo della tragedia, le operazioni di atterraggio sono state molto difficili a causa delle condizioni metereologiche. I medici lo hanno rianimato, ma il 27enne è deceduto durante il trasferimento in ospedale, fatali le lesioni interne.

Spinelli, nato in Svizzera, era molto conosciuto a San Salvo anche per la sua passione per la musica che lo ha portato a esibirsi in più gruppi – tra questi nella formazione vastese dei Fun Kasinò – e a far parte della locale banda.