"Mi incuriosisce molto la risposta che verrà data dai vertici del PD presenti in Consiglio regionale alle gravi accuse mosse dall'esponente del Partito Democratico Bucciarelli sull'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Stavolta, immagino, che temi difensivi triti e ritriti, quali quelli che di solito usa il presidente D'Alfonso per sminuire gli atti di accusa del Movimento 5 Stelle, non potranno essere utilizzati visto che la critica è in seno al Partito Democratico".

Così il consigliere regionale Pietro Smargiassi a commento dell'intervento di Angelo Bucciarelli (qui l'articolo): "La presa d'atto sul processo di smantellamento intrapreso dal PD riguardo la sanità regionale - prosegue Smargiassi - stavolta arriva da esponenti dello stesso partito; un processo che travolge ed investe in maniera irreparabile l'ospedale di Vasto che, giorno dopo giorno, rischia di essere spogliato di funzioni e reparti molto importanti".

Per il consigliere del M5S, "la chiusura del reparto di Geriatria, se confermato in via ufficiale, sarà solo l'ultimo colpo inferto all'ospedale vastese dalla giunta D'Alfonso, che evidentemente sottovaluta l'importanza di questo reparto se posta in relazione con i dati sull'età media dei residenti nel territorio. Io comunque venerdì sarò presso il San Pio da Pietrelcina per vedere qual è la situazione nei diversi reparti, non ultimo appunto quello di Geriatria. La speranza è che altri esponenti del PD locale aprano gli occhi su ciò che sta accadendo a Vasto e nel vastese, ma soprattutto auspico che anche loro, dopo le parole, passino ai fatti per far comprendere a D'Alfonso e Paolucci gli errori che stanno commettendo; la salute dei cittadini non può e non deve essere una questione di colore politico, né di bilancio. Il diritto alla salute è riconosciuto dalla Carta Costituzionale e noi ci batteremo sempre perché sia tutelato".