Rintracciato e denunciato dalla polizia di Stato il giovane che nella mattinata di ieri ha rubato il portafogli a una signora, all'interno di una tabaccheria.

"Un’anziana signora, - spiegano dal Commissariato diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio - in attesa di essere servita dal titolare della tabaccheria, aveva lasciato incustodito per qualche secondo il proprio portafogli sul banco per poter rispondere ad una telefonata. Subito dietro di lei un giovane, che aspettava il proprio turno, approfittando del momento di distrazione della donna, con destrezza, coprendo il portafogli con dei gratta e vinci, se ne impossessava per poi allontanarsi immediatamente".

A quel punto la signora, accortasi di non avere più il portafogli, ha chiamato il 113. Immediatamente il personale della Squadra Volante ha provveduto a visionare le immagini del sistema di videosorveglianza di cui è munito l’esercizio commerciale e la visione del filmato, confermando la dinamica del reato; gli opertori hanno anche riconosciuto il giovane, già noto alle forze di polizia per i suoi trascorsi giudiziari. È scattata così la ricerca del giovane, che è stato rintracciato e bloccato per un controllo nello stesso pomeriggio. Lo stesso giovane, avendo capito il motivo del controllo, ha subito ammesso di aver rubato il portafogli e di averlo gettato tra alcune fioriere, dopo averne prelevato il denaro all’interno, ammontante a 15 euro; su indicazioni dello stesso, gli operatori hanno ritrovato il portafogli con tutto il contenuto, consistente in documenti e carta bancomat, mentre risultava mancare il denaro.

Il portafogli rinvenuto è stato così riconsegnato alla vittima, che nel frattempo aveva sporto denuncia presso il Commissariato, mentre il giovane, identificato D.S.J., di anni 36, originario di un paese limitrofo, è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria e munito di Foglio di Via Obbligatorio da Vasto.