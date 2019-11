I ladri tornano a colpire nella zona storica di Vasto Marina: furto d'auto nel quartiere attorno alla vecchia stazione ferroviaria.

Stanotte, mani ignote hanno fatto sparire un suv Kia parcheggiato da un residente in via Puccini, la strada che si interseca con la statale 16 e con via Donizetti, all'incrocio che conduce alla riviera. La vettura era stata posteggiata dal proprietario davanti al caseggiato abbandonato della ex caserma della guardia di finanza.

Gli abitanti della zona non hanno sentito rumori sospetti, segno che ad entrare in azione sono stati presumbilimente dei ladri specializzati in questo genere di furti, che sono riusciti nel loro intento nonostante d'estate l'incrocio sulla statale sia trafficato fino a tarda notte. Sul furto indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto. Al crocevia sono installate le telecamere della videosorveglianza comunale, da cui gli investigatori sperano di poter trarre indizi utili alle indagini.

La zona in passato è entrata spesso nel mirino di ladri d'auto e topi d'appartamento.