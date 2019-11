"Offro una ricompensa a chi mi aiuterà a recuperare la borsa che mi hanno sottratto ieri durante un furto nell'appartamento dove alloggio a Vasto Marina. All'interno c'erano il mio notebook, hard-disk esterni e tanti documenti in cui c'è gran parte della mia attività professionale". A lanciare l'appello è il dottor Tredicine, cittadino romano che in questi giorni si trova in vacanza a Vasto.

Ieri, l'appertamento di lungomare Dalmazia dove si trova con la sua famiglia, è stato visitato dai ladri. "Hanno portato via diverse cose ma ciò che di più importante c'era era proprio la borsa con notebook e documenti. Lì c'è gran parte del mio lavoro oltre che gran parte dei ricordi di famiglia".

I ladri hanno portato via una borsa nera con tracolla che conteneva un notebook Sony Vaio, 4 hard disk esterni, diverse pen drive e una grande agenda piena di documenti e numeri di telefono. "In tutti i documenti è ben evidente la mia intestazione", spiega la vittima del furto. "So che sarà molto difficile, ma voglio sperare di poter recuperare almeno una parte di quanto rubato che per me rappresenta davvero molto. Per questo offro una ricompensa a chi potrà aiutarmi". Chi dovesse avere informazioni può chiamare il numero 347.3559278 o scrivere una mail a s.tredicine@tiscali.it.