Location diversa un anno dopo, ma la stessa voglia di fare bene. Parte oggi la nuova stagione della Vastese Calcio, tornata in palcoscenici più importanti come quelli della serie D. Si è conclusa da poco la prima conferenza stampa ufficiale estiva tenutasi presso i Giardini di Palazzo D’Avalos alla presenza di tutti i membri della società biancorossa e con i due nuovi acquisti annunciati proprio oggi: Vito Marinelli, attaccante del San Salvo classe 1991 e Roberto Felici, classe '86 esterno offensivo [LEGGI]. Presente anche il sindaco di Vasto Francesco Menna, con una piccola rappresentanza della giunta comunale e gli ex dirigenti biancorossi Giorgio Di Domenico e Luigi Salvatorelli. Si è parlato del progetto Vastese Calcio e del suo futuro, di una stagione vicina ai nastri di partenza e del mercato, ancora da concludersi. La squadra allestita dal Ds Pino De Filippis partirà il prossimo 25 luglio verso Castelmauro in Molise in ritiro, rimanendoci sino al 5 agosto. Assente giustificato mister Colavitto, occupato in un corso avanzato da allenatore a Coverciano. I presupposti sembrano essere positivi, bisogna però aspettare il giudizio del campo. Tanto spazio questa sera riservato anche al progetto del settore giovanile con l’accordo siglato tra la Virtus Vasto, la Bacigalupo ed il Vasto Marina, una notizia più che buona per tutto il movimento calcistico del territorio.

Bolami: “Tanto entusiasmo ma piedi sempre per terra”- E’ il primo a prendere parola e lo fa con la simpatia che è ormai nota a tutti i tifosi della Vastese e non solo. Il presidente Franco Bolami ci va piano e non intende fare proclami di vittoria per la serie D. Non lo ha fatto lo scorso anno e non intende farlo ora che la categoria impone prudenza e umiltà. “La scorsa stagione abbiamo fatto un miracolo- ha affermato- e quest’anno vogliamo proseguire al meglio questo progetto. Abbiamo bisogno del calore dei tifosi e di tutti gli appassionati che dovranno rimanere al nostro fianco. Sono contento di continuare quest’avventura al fianco di chi già c’era e di chi invece è appena entrato. Rimanere con i piedi per terra è un obbligo, per non buttare via quello che di buono si è fatto”. Poi ha concluso rivolgendosi ai tifosi: “Quest’anno voglio 750 abbonamenti”.

Settore giovanile: tanta attesa e finalmente un progetto - A parte il mercato, c’è un tema in particolare che ha accompagnato la presentazione di questa sera ai Giardini d’Avalos: il progetto del settore giovanile. A presentarlo è stato il coordinatore Pino Travaglini. Con grande gioia ed emezione ha voluto illustrare ai presenti quelle che saranno le novità in merito: “Abbiamo lavorato tanto per questo progetto e finalmente, grazie ai dirigenti della Virtus Vasto e della Bacigalupo, abbiamo raggiunto un accordo che fa bene a tutto il movimento calcistico del territorio. Daremo la possibilità ai ragazzi del Vastese di crescere e sognare, ma soprattutto di giocare in competizioni di prestigio come i campionati nazionali. Tutto questo per sfornare talenti e poter giocare in prima squadra con i ragazzi del territorio. Insieme possiamo e insieme vogliamo farlo”.

Il nuovo organigramma societario- Nuovi volti ma anche e soprattutto delle conferme per quanto riguarda i membri della società biancorossa. A partire dal presidente Franco Bolami e dal co-presidente Pietro Scafetta. Nelle vesti di vice-presidente invece Carmine Sarni, già mainsponsor la scorsa stagione. Direttore generale Carlo Della Penna, supervisore organizzazione aziendale Simone Caner, Michele Cappa (marketing e comunicazione), Fabio De Filippis (relazione con la tifoseria), Valentino Giangiacomo (gestione amministrativa acquisti), Gianluca Pezzella (segreteria e logistica), Lino Giangiacomo (coordinatore settore giovanile), Pino Travaglini (coordinatore settore giovanile), Michele Mucci (socio consigliere). E ancora, Alessandro Mucci (socio consigliere), Franco Nardecchia (segretario), Pino De Filippis (direttore sportivo) e Aldo Franceschini (collaboratore gestione sportiva).

Sono state poi presentate le tre magli ufficiali per la prossima stagione e comunicati i prezzi degli abbonamenti. La prima novità riguarda la modalità d'acquisto. Sarà infatti possibile acquistare i biglietti delle gare tramite il circuito bookingshow.Per quanto riguarda la tribuna De Mutiis-Marramiero il costo dell’abbonamento sarà di 250,00 euro (180, 00 invece per il settore laterale), quello della tribuna laterale di 160,00 euro, distini 120, 100, 00 euro e curva 100,00 euro. Prezzi ridotti per donne, ragazzi under 16, pensionati over 65 e disabili. Ingresso gratuito, invece, per i bambini sotto i 10 anni. Per quanto riguarda i genitori del settore giovanile, un costo di 30,00 euro per l’abbonamento in curva e di 60,00 euro per la tribuna laterale.