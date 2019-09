Una lunga estate sta per terminare ma il calciomercato non è terminato. In questo spazio potrete tenervi aggiornati su tutte le novità riguardanti le due squadre del territorio di Eccellenza: San Salvo e Cupello.

Cupello

26 luglio: un altro grande arrivo in casa Cupello: Mattia De Fabritiis che da oggi entra a far parte della rosa di mister Di Francesco. Arrivano anche Walter Canosa ('99) e la conferma di Eugenio Bruno ('98).

25 luglio: tesserato anche Roberto Di Florio, classe 1998 proveniente dalla primavera del Lanciano ma cupellese doc.

22 luglio: Il Cupello fa il colpo anche in attacco ingaggiando un altro protagonista della cavalcata vincente della Vastese nella scorsa stagione. È di poco fa la firma di Alessandro Tarquini. Dopo un lungo corteggiamento il centravanti lancianese ha detto di "sì" al presidente Oreste Di Francesco. Tra conferme e nuovi arrivi l'organico dei rossoblu si pone certamente tra i migliori del prossimo campionato di Eccellenza.



20 luglio: rinnova anche il centrocampista Daniele Avantaggiato.

16 luglio: Questa mattina Nando Giuliano ha firmato con il Cupello Calcio del presidente Oreste Di Francesco.

15 luglio: arrivato in serata il rinnovo di Pigi D'Antonio e di Fabiano Berardi;

13 luglio: arriva la conferma di Paolo Tascione ('97) e Andrea Artese ('99);

12 luglio: ha da poco ufficializzato l'arrivo del difensore Carlo Triglione direttamente dal San Salvo. Un acquisto di rilievo che fa capire che il presidente Oreste Di Francesco intende costruire una squadra più che competitiva per la prossima srtagione. Confermati Vincenzo Benedetti, Domenico Monachetti, Francesco Maio ed Emidio Antenucci.

San Salvo

26 luglio 2016: dopo aver ufficializzato l'arrivo di Sandro Buonanno ('91) e Domenico Marra ('98), oltre a riconfermare Riccardo Ramundo, la società biancazzurra questa mattina ha dato il benvenuto all'ex Vastese Calcio Mattia Balzano, centrocampista classe 1996.

29 luglio: i presidenti Evanio Di Vaira e Luigi Vicoli hanno perfezionato l’accordo con l’attaccante classe 1995 Alessandro Molino. Il calciatore in passato ha vestito la maglia della formazione primavera del Varese, oltre ad aver disputato alcune gare in serie D con le formazioni del San Severo e dell’Aosta. Il giocatore sarà a disposizione di mister Longo già dal raduno in programma lunedì 1° agosto.

25 luglio: arriva la conferma di Giuliano Felice che resta in biancazzurro;

22 luglio: Ieri il San Salvo ha ufficializzato l'arrivo di Oreste Di Fortunato, centrocampista classe 1997. Il giovane talento, che vanta alcune presenze in serie D con la maglia del Termoli, è cresciuto nel settore giovanile del Chieti per poi passare agli Allievi e alla Beretti del Varese.

21 luglio: Luciano Galiè dal Vasto Marina approda all'U.s. San Salvo.

16 luglio: arriva la conferma di Rosario Di Ruocco, il ritorno di Giovanni Luongo e l'arrivo di Michele Cesario.

14 luglio: Stefano Di Pietro, Daniele Izzi, Roberto Quaranta e Francesco D’Aulerio. Tutti e quattro i calciatori continuano la loro esperienza nella formazione biancazzurra dove hanno militato negli ultimi anni. La società è a lavoro anche per definire altre riconferme oltre a nuovi arrivi che saranno ufficializzati già questa settimana.

13 luglio: "Stessi colori, stessa voglia, stessa piazza cercando di migliorare i risultati dell'anno passato. Nuovi obbiettivi ci aspettano e con voglia, sudore e motivazione arriveremo dove ci spetta!". Con queste parole Junior Cialdini ha comunicato, con un post su facebook, la scelta di restare a San Salvo. La prima riconferma della società biancazzurra che sta lavorando per costruire una squadra competitiva.

12 luglio: Ha avviato ufficialmente le prime trattative di mercato, prima di salutare i suoi tre ex giocatori: Vito Marinelli (Vastese), Carlo Triglione (Cupello) e Pierluigi Colitto (Vastese). L’intenzione della società biancazzurra è di confermare l’asse portante della squadra della scorsa stagione ma comunque solo con giocatori pronti a sposare pienamente la causa sansalvese. Al momento i giocatori che interessano alla società sono diversi. Tra questi troviamo diversi profili importanti tra cui il difensore Giovanni Luongo, per lui si tratterebbe di un ritorno, il terzino destro e sinistro ex Vastese Mattia De Fabritiis, il centrocampista ex Vasto Marina e Neapolis Luigi Volpe, il centrocampista ex Ancona, Campobasso e Sambenedettese Carmine Guglielmi, l’attaccante ex Tre Pini Matese Daniele Napoletano (80 gol in due anni nel campionato di Eccellenza), l’esperto attaccante ex Vastese Armando Iaboni e gli attaccanti, sempre ex Vastese, Alessandro Tarquini e Francesco Faccini. Nelle prossime ore la società ufficializzerà i primi acquisti della stagione 2016/2017.