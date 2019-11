"Un’estate ricca di eventi per tutte le età”: è lo slogan lanciato dalla nuova amministrazione comunale di Casalbordino, guidata da Filippo Marinucci, per allietare le serate estive della realtà del paese e del lido. "Pur essendo passate poche settimane dall' insediamento, grazie alla preziosa collaborazione offerta dalle associazioni e dagli operatori turistici - affermano l’Assessore al Turismo Alessandra D’Aurizio e il consigliere incaricato Pierdomenico Tiberio -, siamo riusciti ugualmente a presentare un’offerta di eventi variegata che accompagnerà i turisti ed i residente per l’intero periodo vacanziero".

Il programma delle manifestazioni [CLICCA QUI]

Missione dichiarata dell'amministrazione è quella di "rianimare il settore turistico promuovendo, nel migliore dei modi, il Comune di Casalbordino a quanti avranno il piacere di trascorrere alcune settimane sul nostro territorio".

Confermato l'appuntamento con la Notte Bianca, che si svolgerà il 5 agosto d'intesa con le associazioni e le attività del lido. In paese gli appuntamenti con il concerto dei Dear Jack (31 luglio) e dei Sud Sound System (10 agosto). Tagliano il traguardo dei 20 anni "I Grandi Concerti" de La Famiglia Casalese che quest'anno vedranno andare in scena l'Aida di Giuseppe Verdi (11 agosto). Il 6 e 7 agosto appuntamento tradizionale con la Sagra "Tarallucci e vino", presso la Cantina Sociale e altra data da ricordare è quella del 12 agosto con "Marron Glacés - viaggio tra gusti musicali e tipicità gastronomiche" su idea dell'associazione culturale Nuovo Umanesimo.

Altri appuntamenti saranno proposti sull’intero territorio del Comune di Casalbordino da parte di associazioni e comitati che faranno felici tutte le fasce di età. "La voglia di far bene e di far sentire a proprio agio i turisti - assicurano i nuovi amministratori - rappresenterà la strada che dovrà essere percorsa in ogni iniziativa che vorrà essere portata avanti".