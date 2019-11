"I sindaci della Valle del Trigno (aderenti al Comitato per la realizzazione della Casa della Salute) da quattro anni attendono che in quel comprensorio le Regioni Molise ed Abruzzo colmino le carenze e le inadeguatezze dei servizi sanitari. Le risposte ricevute sono rimaste sulla carta dei giornali di cronaca locale, ma nessun miglioramento promesso si è concretizzato".

Così dal Comitato per la realizzazione della Casa della Salute, in una nota ai vertici regionali e della Asl n° 2 per sollecitare alla partecipazione all'incontro previsto per fine luglio a Canneto, dove era prevista la realizzazione della Casa della Salute: "Si rende indifferibile riprendere il dialogo per intraprendere vie più efficaci a causa dell'inerzia patita fino ad oggi. A tal fine i sindaci della valle La invitano con tutte le premure del caso a prendere parte attiva e determinante all'incontro che terranno a Canneto sul Trigno il 28 luglio 2016, con inizio alle ore 16. Per l'ordine dei lavori si richiamano gli argomenti di cui ha avuto conoscenza e documentazione lo scorso anno e che Le sarà agevole ritrovare nei Suoi atti di Ufficio".