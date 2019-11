La passione per il basket e quella per la musica sono l'asse portante di "Nei ritagli di tempo", romanzo scritto da Marco Aquino, grande appassionato di sport, basket e le discipline del triathlon in particolare. Nei suoi "ritagli di tempo", ha dato vita ad una storia che ha come protagonista "un giocatore di basket delle leghe minori, che non si ricorda mai gli schemi, perso tra case fredde e pagamenti in ritardo, all'inseguimento del suo sogno di un contratto in serie A". E poi "una ragazza che sa molto di arte, Venezia e Paolo Conte. La vita che si diverte a mescolarli nel più improbabile dei legami, in un inarrestabile effetto domino.

Insieme a loro un allenatore troppo in fissa con gli Afterhours, un custode che ne sa più dell'allenatore e una macchina scassatissima, pronta a portarti dappertutto, sempre e comunque. Sullo sfondo il mare Adriatico che placido aspetta che tutto vada al proprio posto".

Spiega Aquino: "Il romanzo è nato osservando proprio i giocatori della Vasto Basket (di cui è appassionato sostenitore, ndr), sia in partita che quando arrivano agli allenamenti, momento in cui riesci a carpire qualcosa in più delle loro vite private. Nel mio immaginario sono ragazzi che per la passione della pallacanestro hanno sacrificato molto della loro vita privata, costretti a cambiare spesso casa, amici, affetti. Nel personaggio femminile del romanzo ho invece cercato di mettere invece il mio interesse per un mondo quasi contrapposto, quello dell'arte, della recitazione, dell'immaginazione". L'ideale colonna sonora è fatta dai suoi artisti preferiti. "Sono messi lì in ordine sparso, dai Pearl Jam a Fossati e fino a Paolo Conte, le cui parole hanno un parte importante nel racconto".

La firma della pubblicazione non è la sua. O meglio, per questo suo primo libro Marco Aquino ha scelto uno pseudonimo, Luca Malusardi. "È un mio amico cestista, giocatore molto forte ma non abbastanza per diventare professionista. Ho voluto fare un omaggio dovuto al suo sogno mai realizzato".

Nei ritagli di tempo è in vendita presso la Nuova Libreria, in piazza Barbacani a Vasto oppure sul sito di Arduino Sacco Editore [CLICCA QUI].