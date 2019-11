I Musei Civici di Palazzo d’Avalos propongono per l’estate un programma ricco e vario che si avvale della collaborazione di alcune realtà culturali cittadine. Quest’anno lo staff dei musei, il FAI – Delegazione di Vasto, Creta Rossa e VastoScienza hanno ideato nuove e originali proposte di divulgazione e intrattenimento culturale. Si comincia venerdì 15 luglio alle 22.00 con la visita delle Terme Romane a cura del FAI Delegazione di Vasto e a seguire del Museo Archeologico.

I laboratori

I giovedì dell’arte e dell’archeologia

Ogni giovedì alle h. 19.00, dal 28 luglio al 25 agosto, presso i Musei, le nostre archeologhe e storiche dell'arte inviteranno bambini e ragazzi a rielaborare l’immagine dei mostri mitologici in chiave pop, creare un erbario con le piante dei giardini napoletani, mettersi alla prova realizzando un ritratto, vestire un personaggio romano con perfetti abiti dell'epoca, cimentarsi nella pittura en plein air:

giovedì 28 luglio - Un erbario storico: le piante dei Giardini d'Avalos

giovedì 4 agosto – La vita a Histonium: come ci si vestiva

giovedì 11 agosto – Mitologia POP-

giovedì 18 agosto – Facce d'Avalos

giovedì 25 agosto – Il giardino dipinto

Quota di partecipazione € 4,00. Appuntamento presso la biglietteria dei musei. Per bambini dai 5 anni in su

I laboratori di ceramica con il Laboratorio Creta Rossa

Laboratori di manipolazione e decorazione della ceramica all’insegna della creatività e del divertimento, condotti dalle operatrici museali in collaborazione con Creta Rossa:

mercoledì 27 luglio - Delfino curioso

sabato 30 luglio - Un Palizzi per tutti

mercoledì 3 agosto – Ercole supereroe d’altri tempi

Appuntamento alle 21.00 presso la biglietteria dei musei.

I laboratori di ceramica sono a numero chiuso, si consiglia la prenotazione direttamente presso Creta Rossa ai numeri 0873/58492 e 349/5843336. I lavori realizzati rimarranno di proprietà dei partecipanti e potranno essere ritirati presso il museo dopo le cotture in forno

Quota di partecipazione € 8,00, per bambini dai 5 anni in su

Estate di scienza al museo

Laboratori scientifici creativi con VastoScienza:

venerdì 29 luglio

martedì 9 agosto

venerdì 19 agosto

dalle 18,00 alle 19,00. Appuntamento presso la biglietteria dei musei. Quota di partecipazione € 5,00, per bambini dai 5 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 328/3812156

Le visite guidate

Ogni martedì alle h. 22.00, dal 2 agosto al 16 agosto, visite guidate alla scoperta del centro storico e delle collezioni del Palazzo, seguendo itinerari tematici all’interno della città e tra le sale dei musei.

Famiglie, artisti e mecenati

martedì 2 agosto – All’improvviso un Palizzi dalla penombra, inconsueta visita della Pinacoteca martedì 9 agosto – Sotto il segno dei d’Avalos, i Signori del Vasto: dal palazzo alla città

martedì 16 agosto - Mediterrania: il contemporaneo che non ti aspetti

Appuntamento alle 22.00 presso la biglietteria dei Musei, quota di partecipazione € 5,00 + biglietto d’ingresso ai musei

Le Terme Romane e il Museo Archeologico

In collaborazione con il FAI – Delegazione di Vasto tre appuntamenti imperdibili per seguire un itinerario che partendo dalle terme romane vi condurrà lungo la Via Adriatica alle sale del museo archeologico per scoprire come si viveva a Histonium.

venerdì 15 luglio

venerdì 19 agosto

venerdì 26 agosto

Appuntamento alle 22.00 presso le Terme Romane in via Adriatica 11, a cura del FAI Delegazione di Vasto, ingresso libero. Al Museo biglietto d’ingresso a pagamento e visita guidata gratuita.

Musei Civici di Palazzo d’Avalos,

piazza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto (CH)

giorni e orari d’ingresso

16 giugno - 31 agosto tutti i giorni 10.30 - 12.30, 18.00 – 24.00

1- 30 settembre tutti i giorni 10.30 - 12.30, 18.00 – 22.00

Per info e prenotazioni:

334.3407240 - 0873.367773

palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it

facebook: Palazzo d'Avalos – Meraviglia d'Abruzzo