Dopo gli ottimi riscontri ottenuti a giugno riapre la mostra "Tesori Segreti di Vasto", da oggi al 17 luglio presso la Sala Michelangelo di Palazzo D'Avalos con ingresso gratuito. Organizzata dall'Associazione Vigili del Fuoco in congedo, in collaborazione con l'Associazione Torno a Vasto se e con il patrocinio del Comune di Vasto, la mostra aveva già attratto oltre 800 visitatori nei nove giorni di apertura presso la sala Mattioli all'inizio del mese di giugno.

Ora sarà di nuovo possibile vedere le bellissime immagini dei luoghi di cui tanti vastesi hanno spesso sentito parlare, ma a cui in molti non hanno mai potuto avere accesso: Santa Filomena, San Teodoro, La Torre del Moro, le Terme Romane, le cisterne piccole di via Laccetti, Palazzo Genova Rulli, i resti dell’anfiteatro romano sotto palazzo Palmieri, Palazzo Cardone, la Palazzina della Penna.

Il reportage fotografico è stato realizzato da Federico Dessardo, fotoillustratore che vanta numerosi riconoscimenti, mentre il corredo didattico è stato realizzato dal curatore Umberto Di Cicco.

A seguito delle molte richieste ricevute di visitare i luoghi in mostra, l'Associazione "Torno a Vasto se", con la collaborazione dell'Associazione Vigili del Fuoco in congedo e con la Cooperativa Archeologia che gestisce i musei di Palazzo D'Avalos promuove, a partire da oggi e per tutta l'estate, un tour serale guidato dei Tesori Segreti di Vasto, che si concluderà con una ricca degustazione di prodotti tipici. Il tour prevede una quota di associazione e di partecipazione all'attività.

Gli appuntamenti prenderanno il via alle ore 18.00 dall'arco di Porta Nuova e terminerano nei giardini napoletani di Palazzo d'Avalos alle ore 22. Sarà possibile visitare: Terme Romane e mosaici (con ingresso) – Quartiere romano (mura di domus e anfiteatro) – Castello medievale con fossato – Mura e chiese medievali – Torre medievale del 1334 (con ingresso) – Palazzo Marchesale seicentesco – Giardini alla napoletana XIX secolo (con ingresso).



Informazioni e prenotazioni

Tel. 338.7439543.