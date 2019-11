È giunta verso le 10,30 di questa mattina la richiesta di soccorso sulla A14, al confine tra il Molise e la Puglia, da parte dei familiari di C.S.R., di anni 68, di origini italiane. L'allarme è scattato in quanto la donna accusava dei forti dolori al petto. Inoltre, i famigliari hanno riferito che fino a poco prima stava bene e che erano in viaggio dalla Germania, dove vivevano, a Cagnano Varano, in provincia di Foggia, paese di origine del marito.

"Sul posto - spiegano dalla Sottosezione Autostradale Vasto Sud - veniva inviata una pattuglia e, contemporaneamente, veniva richiesto l’intervento del 118 Molise che arrivava, di li a poco, con un’ambulanza, attrezzata per la rianimazione. Nonostante il tempestivo intervento, tutti gli sforzi però sono risultati vani perché la donna è deceduta per un arresto cardiaco".

Sul posto è giunto anche il comandante della Sottosezione Autostradale, l’ispettore capo Antonio Pietroniro che, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito per escludere la natura dolosa del decesso, in accordo con il magistrato di turno, ha messo la salma a disposizione dei familiari, fornendogli tutta l’assistenza, compresa quella per il rientro della salma in Germania.