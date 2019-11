Continuano i controlli a San Salvo sulla velocità dei veicoli nelle strade di ingresso della città. Il comandante dei vigili Vincenzo Marchioli già nei giorni scorsi aveva annunciato numerosi verbali redatti nei confronti di automobilisti indisciplinati [LEGGI].

"Questa mattina – spiega in una nota il Comune – in alcune zone della città la Polizia municipale ha effettuato controlli sulla velocità utilizzando il tele laser al fine di garantire sicurezza stradale ai cittadini nel centro urbano. Sono state elevati diversi verbali per eccesso di velocità con la decurtazione dei punti dalla patente. Il comandante Vincenzo Marchioli comunica che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni in maniera regolare con l’utilizzo delle pattuglie che si sposteranno in diversi punti della città".