"Si faccia qualcosa per aiutare chi, con tanta passione e amore per gli animali, ha realizzato il rifugio per cani a San Salvo che ora deve chiudere". È Rosanna Florio, presidente dell'associazione Amici di Zampa, a lanciare l'appello in favore della struttura realizzata in piana Sant'Angelo a San Salvo dove sono ricoverati circa 20 cani randagi e che, dopo la denuncia di alcuni cittadini, è stata oggetto di controlli ed ordinanza di chiusura [LEGGI].

La presidente dell'associazione che gestisce il canile di Vasto aggiunge: "È chiaro che le leggi vanno rispettate ma rivolgo un appello al sindaco di San Salvo affinchè tenga conto della situazione, del fatto che l'azione volontaria di chi ha realizzato il rifugio ha sopperito alla mancanza di un canile comunale. Loro, come noi, cerchiamo di adoperarci spinti dall'amore per i cani e ci sembra importante aiutarli anche se per fare questo si utilizzano tettoie e recinti abusivi".

Questa vicenda, in cui solo un appello al Tar potrebbe evitare la demolizione delle strutture presenti nel ricovero per cani, è lo spunto per un'altra riflessione per l'associazione Amici di Zampa: "Noi da tempo ci battiamo per la realizzazione di un nuovo canile nella nostra città, aSan Salvo è emersa questa situazione. Percè non provare ad affrontare la problematica in maniera unitaria?".