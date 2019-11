"Iscrizione completata, squadra rinnovata e ambizioni di alta classifica e, perchè no, il tentativo di assalto alla serie A di tennistavolo". Non si nasconde il Persichitti Service Casalbordino, formazione che, dopo i buoni risultati della scorsa stagione nel campionato di serie B1, rilancia e guarda in alto. Come sempre sarà contagioso l'entusiasmo di capitan Alessandro Santoro, pronto a dire la sua nel campionato di serie B1 e nella A1 master veterani. Con lui due uomini di esperienza come Franco Spagnoli e Massimo Liberato, sempre pronti a dire la loro in campo.

La squadra casalese avrà ancora in Li Weimin il suo punto di forza. "Da questa stagione ha acquisito anche la cittadinanza italiana - spiegano i dirigenti del Persichitti Service -. La sua presenza in squadra è come sempre sinonimo di qualità e...di vittorie!". Due i nuovi ingressi in squadra: da Marsciano arriva Mattia Cerquiglini, un seconda categoria di grande talento che darà la sua mano per fare il salto di qualità. E poi Antonello Panichella, atleta di esperienza di Campobasso che scenderà in campo anche nel campionato master. Ha lasciato il Casalbordino Cristian Campagnari, che torna a vestire la maglia del Teramo. "Lo salutiamo e lo ringraziamo per quanto ha saputo regalarci in queste stagioni vissute con noi".